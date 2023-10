Dreharbeiten für TikTok-Kanal Jugendliche aus der Prignitz werden Stars auf TikTok-Kanal „sag-mal“ Von Renè Hill | 23.10.2023, 13:49 Uhr Luca Linke (Mitte) wird von Leon Willner interviewt. Anna Rashid hält das Ganze mit der Handykamera fest. Foto: Renè Hill up-down up-down

Der Bayerische Rundfunk filmte in der Prignitz. Für den TikTok-Kanal „sag_mal“ suchten Leon Willner und Anna Rashid unter anderem junge Menschen, die eine Ausbildung in der Pflege machen. An der Schule für Gesundheitsberufe wurden sie fündig. Das haben sie erlebt.