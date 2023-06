Schon jetzt haben die Prignitzer die Kommunalwahl 2023 im Blick. Foto: Martin Schutt up-down up-down Die Woche im Focus Der Kommunalwahlkampf hat für die Bürger bereits begonnen Eine Kolumne von Renè Hill | 30.06.2023, 16:07 Uhr

Nicht nur in Bund und Land auch in den Kommunalvertretungen fühlen sich die Bürger nicht mehr richtig vertreten. In den sozialen Netzwerken wird das auch in der Prignitz immer wieder deutlich.