Es landeten weniger Fälle in der Notaufnahme des Prignitzer Kreiskrankenhauses als erwartet. Symbolfoto: dpa up-down up-down Silvester in der Prignitz Weniger Silvester-Unfälle als erwartet Von Gina Werthe | 02.01.2023, 14:30 Uhr

Vor allem Alkohol-Fälle wurden in der Silvesternacht in der Notaufnahme im Krankenhaus behandelt. Auch die Kriminalitätslage blieb in der Prignitz übersichtlich.