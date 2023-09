Vermisst Polizei findet 88-Jährigen Perleberger Von Gina Werthe | 17.09.2023, 14:57 Uhr | Update vor 1 Min. So soll der Vermisste aussehen. Foto: Polizeiinspektion Prignitz up-down up-down

In Perleberg wurde ein 88-jähriger Mann am Sonnabend als vermisst gemeldet. Nach anfänglichem Misserfolg konnte die Polizei am Sonntag Entwarnung geben.