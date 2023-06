Noch in diesem Jahr soll der Planfeststellungsbeschluss für den Weiterbau der A14 von Karstädt nach Wittenberge kommen. Symbolfoto: Jens Wolf/dpa up-down up-down Kabinett vor Ort Grünes Licht für den Weiterbau der A14 in der Prignitz soll noch dieses Jahr kommen Von Benjamin Lassiwe | 13.06.2023, 17:08 Uhr

Noch in diesem Jahr wird es einen Planfeststellungsbeschluss für den Weiterbau der A 14 in der Prignitz geben. Das kündigte Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) am Dienstag nach einer Kabinettssitzung in der Prignitz an.