Markant sind die Feldsteinsockel der Herbergshäuser. FOTO: Fabian Lehmann

70 Jahre „Pionierrepublik Wilhelm Pieck"

Hier war die Aktuelle Kamera tägliches Pflichtprogramm

Von Fabian Lehmann | 24.08.2022, 17:24 Uhr

Sie galt als Schaufenster des Sozialismus, als Vorzeigeprojekt in der DDR - die „Pionierrepublik Wilhelm Pieck“ am Werbellinsee. 70 Jahre nach ihrer Eröffnung schaut sich der „Prignitzer“ das Gelände an, trifft Zeitzeugen.