Joyce-Leonie wich ihrem geliebten Pferd bis zum letzten Atemzug nicht von der Seite. Foto: Silvia Pressel Pferd stirbt qualvoll Warum kam kein Tierarzt für das Pferd Eddy nach Perleberg? Von Inka Reblin | 17.07.2023, 16:06 Uhr

Als Pferd Eddy in Perleberg an einer Kolik erkrankte, hoffte Silvia Pressel stundenlang vergebens auf die Hilfe der Tierärzte in der Umgebung. Niemand kam. Dann war alles zu spät. Das Protokoll eines Sterbens.