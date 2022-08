Überall wird Nachwuchs gesucht. Auch in der Prignitzer Kreisverwaltung. Wer sich hier auf einen Ausbildungsplatz bewirbt, hat gute Chancen übernommen zu werden. FOTO: Jens Schierenbeck/dpa up-down up-down Nachwuchs akquirieren Landkreis muss in den nächsten Jahren 200 Stellen besetzen Von Gina Werthe | 02.08.2022, 16:23 Uhr

Der Nachwuchs fehlt in Deutschland in vielen Branchen. So auch in der Prignitzer Kreisverwaltung. Um die 200 Stellen müssen in den nächsten acht bis zehn Jahren nachbesetzt werden.