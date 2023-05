Der Perleberger ZOB wurde 1995 gebaut. Jetzt ist er in die Jahre gekommen und sanierungsbedürftig. Foto: Renè Hill up-down up-down Zentraler Busbahnhof Perleberg Straßenaufbau des Perleberger Busbahnhofes ist sanierungsbedürftig Von Renè Hill | 25.05.2023, 14:26 Uhr

Pflastersteine sind lose. Wellen haben sich in der Pflasterung gebildet. Eine Sanierung des Zentralen Omnibusbahnhofes in Perleberg ist unumgänglich. So ist die Situation.