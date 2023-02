Zufrieden zeigen sich Ortsvorsteher Diethard Schulz (rechts) und Ideengeber Frank Giese. Foto: Renè Hill up-down up-down Rastplatz in Sükow Wanderer und Radler legen am „Utspann“ eine Pause ein Von Renè Hill | 09.02.2023, 17:46 Uhr

Ein Bürgerwunsch geht in Erfüllung. Der „Utspann“ in Sükow ist fertig und wurde am Donnerstag offiziell vorgestellt.