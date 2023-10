Perleberger Wochenmarkt Perlebergs neue Marktleiterin Katrin Rathmann setzt auf Social Media Von Renè Hill | 19.10.2023, 14:59 Uhr Marktleiterin Katrin Rathmann im Gespräch mit Enrico Dams vor seinem neuen Imbisswagen. Foto: Renè Hill up-down up-down

Seit dem 1. Mai ist Katrin Rathmann die neue Marktleiterin in der Rolandstadt Perleberg. Der Markt zum LandesErnteDank war ihre erste große Herausforderung neben dem Wochenmarkt an jedem Donnerstag auf dem Großen Markt. So sieht sie ihre Tätigkeit als Marktleiterin.