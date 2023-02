Axel Schmidt ist seit 100 Tagen Bürgermeister der Rolandstadt Perleberg. Foto: Renè Hill up-down up-down Bürgermeister ist 100 Tage im Amt Perleberger Stadtverwaltung mit den Mitarbeitern umgestalten Von Renè Hill | 10.02.2023, 11:13 Uhr

In der Stichwahl am 9. Oktober setzte sich Axel Schmidt gegen Thomas Domres (Die Linke) durch und wurde zum Bürgermeister der Stadt Perleberg gewählt. Am 4. November war sein erster Arbeitstag. Am Sonnabend ist er 100 Tage im Amt. Im Interview mit dem „Prignitzer“ zieht er ein erstes Resümee seiner Amtszeit.