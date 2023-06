Neben dem Schuhmarkt wird die Bäckerstraße der zentrale Ort für die Perleberger Spätschicht 2023 sein. Foto: Caroline Hähnel up-down up-down Event lädt in die Innenstadt Bei der Perleberger Spätschicht wird die Bäckerstraße zum Laufsteg Von Caroline Hähnel | 16.06.2023, 10:45 Uhr

Im Jahr 2019 gab es sie zuletzt: die Perleberger Spätschicht in der Innenstadt. Nun erlebt sie ihr Comeback. Das erwartet die Besucher am 23. Juni in der Rolandstadt.