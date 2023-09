„Ozapft is!“, heißt es bald nicht nur an der Isar in München, sondern auch in Perleberg. Am Freitag, dem 22. September, geht in der Rolandstadt wieder das Oktoberfest an den Start, nur knapp eine Woche nach der Eröffnung der originalen Wiesn in der bayerischen Landeshauptstadt.

Lesen Sie auch: Perleberger Wies’n zog sich durch die Bäckerstraße

Wie auf der Theresienwiese können die Perleberger und ihre Gäste dann an verschiedenen Ständen auf dem Schuhmarkt und in der Bäckerstraße bayerische Schmankerl wie Leberkäse, Weißwurst mit süßem Senf, Brezn und Hendl genießen.

Perleberger Oktoberfest startet mit Anzapfen auf dem Schuhmarkt

Organisiert wird die Veranstaltung von der City Initiative Perleberg mit Unterstützung vonseiten der Stadt sowie der Volks- und Raiffeisenbank Prignitz.

Den Auftakt des Perleberger Oktoberfestes bildet um 16 Uhr die offizielle Eröffnung mit Anzapfen durch Bürgermeister Axel Schmidt und die Vorsitzende der City Initiative, Janine Roder.

Rund vier Stunden lang, bis um 20 Uhr, werden dann die Löcknitztaler Musikanten mit typischer Oktoberfestmusik für Stimmung auf dem Schuhmarkt sorgen. Es darf auch gerne getanzt werden. Anschließend übernimmt DJ NikNight die musikalische Gestaltung, bis gegen 22 Uhr das Fest ausklingt.

Verkostung bayerischer Biere kam bereits 2022 gut an

Auch die Händler in der Bäckerstraße sind wieder mit dabei und werden ihre Ladentüren bis 20 Uhr geöffnet halten.

Wie bereits im vergangenen Jahr werde es auch diesmal wieder eine Verkostung spezieller Biersorten vor den Geschäften der teilnehmenden Händler geben, verspricht Janine Roder, da beim letzten Oktoberfest insbesondere das bayerische Bier sehr gut angekommen sei.

Perleberger Oktoberfest fällt 2023 größer aus

Doch nicht nur beim Bier, auch insgesamt sei die Resonanz der Bevölkerung 2022 sehr gut gewesen, weshalb man sich entschlossen habe, das Fest in diesem Jahr zu erweitern, erklärt Roder: „Wir hatten im letzten Jahr ein Publikum aus allen Altersgruppen, das war sehr schön. Da haben wir gesagt, wir stocken es auf.“

Janine Roder, Vorsitzende der City Initiative Perleberg, hat für das Oktoberfest schon ihr Dirndl aus dem Schrank geholt. Foto: Caroline Hähnel Icon Maximize Icon Lightbox Maximize Schliessen X Zeichen Kleines Zeichen welches ein X symbolisiert

So wartet das Programm mit mehreren Besonderheiten auf, wie einem Auftritt der Tanzgruppe Minifunken des KCK Karstädt, die ab 16.30 Uhr im Dirndl typisch bayerische Tänze präsentieren werden.

Neu hinzugekommen ist außerdem die Foto-Box, an der die Besucher sich in ihren Fest-Outfits ablichten lassen können, ob es sich dabei nun um Tracht oder um Jeans handelt.

Schönste Tracht gesucht

Stichwort Tracht: Ein weiterer Höhepunkt ist auch in diesem Jahr wieder der Wettbewerb, bei dem das schönste Dirndl bzw. die schönste Lederhose gesucht werden. Ein dreiköpfiges Gremium aus Mitgliedern der City Initiative wird die schönsten Outfits auswählen und mit Überraschungspreisen auszeichnen.

Viele Prignitzer seien in puncto bayerische Tracht bereits gut ausgestattet, erläutert Janine Roder: „In den vergangenen Jahren gab es hier auf den Dörfern viele Oktoberfeste. Dadurch wurden die Leute dazu animiert, sich so etwas zu besorgen. Oder sie waren schon mal auf dem Oktoberfest in München.“

Bei den Vorbereitungen hat auch das Stadtlabor in der Bäckerstraße tatkräftig mitgeholfen, wie Leerstandsmanager Jens Knauer berichtet. Es sei gut, wenn das Stadtlabor bei solchen Themen unterstützend wirken könne. „Dafür ist es ja auch gegründet worden“, so Knauer. „Ich denke, dass es ein gutes Fest wird.“