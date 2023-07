Edgar Stütz (l.) und Morten Stibbe zeigen die Startseite der künftigen Schulwebseite des Gottfried-Arnold-Gymnasiums. Foto: Renè Hill up-down up-down Gottfried-Arnold-Gymnasium Perleberger Gymnasiasten arbeiten an neuem Internetauftritt Von Renè Hill | 04.07.2023, 10:13 Uhr

Das Gottfried-Arnold-Gymnasium in Perleberg will sich nach außen neu präsentieren. Dazu ist ein neuer Internetauftritt nötig. In der Projektwoche haben Schüler an der neuen Webseite gearbeitet. Das wollen sie ändern.