Perleberger Freimaurerloge Das Effi und das Hospiz bekommen Spenden

Die Freimaurerloge „Zur Perle am Berge“ hat Spendenchecks an das Jugendzentrum Effi in Perleberg sowie an das Wittenberger Hospiz übergeben. Seit 2018 sind die Freimaurer zurück in Perleberg.