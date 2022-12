Aniko Herms-Neumann mit Tochter Greta sowie Greta mit ihrer Mutter Anja Neumann (v.l.) nehmen beim Weihnachtsflohmarkt in Perleberg teil. Foto: Martina Kasprzak up-down up-down Wir machen Prignitz Perleberger Bürgerteam setzt Idee für einen Weihnachtsflohmarkt um Von Martina Kasprzak | 10.12.2022, 18:59 Uhr

Was man auf die Beine stellen kann, wenn man sich als Bürger in seinen Städten oder Orten an der Gestaltung beteiligt, haben Perleberger am Sonnabend beim neu ins Leben gerufenen Weihnachtsflohmarkt bewiesen.