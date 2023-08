Bürgerhaushalt Perleberg Spielplätze in Rosenhagen und Spiegelhagen gewinnen an Attraktivität Von Renè Hill | 11.08.2023, 11:40 Uhr Übergabe der neuen Nestschaukel in Rosenhagen mit Bürgermeister Axel Schmidt, Ortsvorsteherin Sonja Franke und Kita-Kindern des Hauses Sonnenschein mit ihrer Erzieherin (v.l.n.r.). Foto: Stadt Perleberg up-down up-down

Eine Nestschaukel für den Spielplatz in Rosenhagen und eine Sitzgruppe in Spiegelhagen: Die Spielplätze in den Perleberger Ortsteilen konnten dank des Bürgerhaushaltes attraktiver gestaltet werden. Diese Vorschläge gibt es für 2024.