Vorweihnachtliche Rolandstadt Große Resonanz der Perleberger beim „Shopping im Lichterglanz“ Von Renè Hill | 27.11.2022, 17:07 Uhr

Auch zum „Shopping im Lichterglanz“ kamen die Perleberger. Um die 1000 Rolandstädter und deren Gäste waren am Sonnabendabend in der Innenstadt unterwegs, stimmten sich in der City auf die Weihnachtszeit ein.