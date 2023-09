Sanierung geplant Uferbereich in der Perleberger Grabenstraße soll neu gestaltet werden Von Caroline Hähnel | 12.09.2023, 13:45 Uhr Das Trafogebäude in der Perleberger Grabenstraße ist in die Jahre gekommen und soll nun durch ein neues ersetzt werden. Foto: Caroline Hähnel up-down up-down

Die Ufermauer in der Perleberger Grabenstraße ist in die Jahre gekommen. Nun soll sie saniert werden. Die Stadt will mit der Sanierung auch die Aufenthaltsqualität in dem Bereich steigern. Das ist geplant.