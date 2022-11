Weiße Rosen legten die Perleberger an den vier Stolpersteinen nieder, die vorher geputzt wurden. Foto: Renè Hill up-down up-down Perleberg gedenkt der Opfer Jüdische Geschichte ist ein schwarzes Kapitel der Stadt Von Renè Hill | 10.11.2022, 15:35 Uhr

In Perleberg gedachten am Mittwochabend rund 30 Bürger den Opfern der Reichspogromnacht am 9. November 1938. Danach wurde nach Ideen gesucht, wie die Geschichte der Juden mehr als einmal im Jahr thematisiert werden kann.