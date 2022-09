Wüsten Buchholz braucht einen neuen Ortsvorsteher. Nach dem Rücktritt von Carina Mierau ist der Posten vakant. Foto: Renè Hill up-down up-down Debakel in der Kreisstadt Perleberg verstößt gegen das Wahlgesetz Von Renè Hill | 23.09.2022, 14:44 Uhr

Wer in der Stadtverwaltung arbeitet, kann nicht gleichzeitig Ortsvorsteher sein. So legt es das Wahlgesetz in Brandenburg fest. Die Stadt Perleberg hat dagegen verstoßen. Das hat jetzt Konsequenzen.