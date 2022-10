Für alle Bewohner der Perleberger Waldsiedlung gibt es eine Karte, mit der sie bei jedem Besuch zehn Prozent Rabatt erhalten. Nicht nur Ute und Wolfgang Steffen sind von dieser Idee begeistert. Auch Perlebergs neuer Bürgermeister Axel Schmidt (r.) empfindet sie als gelungen. Foto: Gina Werthe up-down up-down Tag der offenen Tür in Perleberg „Kleine Residenz am Tierpark“ begrüßt mit besonderer Rabattaktion Von Gina Werthe | 23.10.2022, 11:19 Uhr

Am Samstag lud die „Kleine Residenz am Tierpark“ zum Tag der offenen Tür und zeigte den Besuchern nicht nur, was sie alles zu bieten hat, sondern überraschte auch mit einer ganz besonderen Aktion.