Baumaßnahme in Perleberg Rad- und Gehweg zur Waldsiedlung wird ab Montag saniert Von Renè Hill | 18.08.2023, 12:41 Uhr Lange mussten sich Anwohner der Waldsiedlung gedulden, aber jetzt wird ihr Rad- und Gehweg saniert. Symbolfoto: Michael Gründel

Der Zustand der Anbindung an die Waldsiedlung in Perleberg ist bei Anwohnern schon lange in der Kritik. Am Montag wird mit der Sanierung des Rad- und Gehweges begonnen. Diese Maßnahmen sind geplant.