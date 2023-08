In Perleberg können die Sektkorken knallen. Den 18. Brandenburg-Tag im Jahr 2025 wird die Stadt ausrichten. Das beschloss die Landesregierung in ihrer Kabinett-vor-Ort-Sitzung in Finsterwalde am Dienstag, teilte die Staatskanzlei in einer Presseerklärung mit.

Damit folgte sie der Empfehlung des Kuratoriums Brandenburg.-Tag. Dem Aufruf des Gremiums, sich zu bewerben, waren ursprünglich fünf Kommunen gefolgt. Perleberg setzte sich in einem zweistufigen Auswahlverfahren durch. Ministerpräsident Dietmar Woidke: „Glückwunsch an Perleberg! Ich freue mich, dass wir heute in Finsterwalde, der Gastgeberstadt des diesjährigen Brandenburg-Tags, die Entscheidung für den Ausrichter des nächsten Landesfests treffen konnten.“ Das Fest findet nach den Sommerferien 2025 statt. Das genaue Datum stehe noch nicht fest.

Perleberg bietet Leistungsschau und Volksfest

Perleberg will der Bewerbung zufolge die Stärken des Landes und der Region in den Fokus stellen. Alle 14 Landkreise und die vier kreisfreien Städte sollen sich auf dem Fest wiederfinden. Der Tradition der Landesfeste folgend, seien auch eine Festmeile als Schaufenster der Vielfalt des Landes sowie ein Festumzug geplant. Ein Kleinkunst-Straßenfestival soll Bühne für Brandenburger Kunstschaffenden und Gastkünstler werden.

Das knapp 12.500 Einwohner zählende Perleberg wirbt getreu dem Perleberger Stadtwappen mit dem Slogan „Perlernpracht – Mitgemacht!“. Die Perlen sollen für die vielen Akteure aus Perleberg, der Prignitz, ganz Brandenburg und den nahen Nachbarn der angrenzenden Bundesländer stehen, die jeder für sich glänzen, zusammen aber eine wahre Perlenpracht ergeben.