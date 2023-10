Weil sie nahe des Perleberger Bahnhofs grundlos angegriffen wurden, haben Mitarbeiter des Rettungsdienstes am Montag gegen 12.50 Uhr die Polizei zur Hilfe gerufen. Darüber informierte die Polizeidirektion Nord.

Die Mitarbeiter wurden offenbar mit Steinen beworfen. Beamte trafen die zwei beschriebenen mutmaßlichen Täter in der Nähe an. Einer der beiden Männer reagierte sehr aggressiv. Er wurde von den Beamten in Gewahrsam genommen. Bei seinem Begleiter stellte sich heraus, dass dieser selbst keine strafbaren Handlungen vollzogen hatte.

Der mutmaßliche Steinewerfer war stark alkoholisiert und wurde im Krankenhaus auf Gewahrsamsfähigkeit untersucht. Hier trat er einen Beamten in den Bauch, bedrohte die Anwesenden. Gegen ihn wurden mehrere Anzeigen aufgenommen.