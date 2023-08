Bauarbeiten laufen Perleberg: Lenzener Straße und Polloweg bekommen neues Licht Von Caroline Hähnel | 23.08.2023, 13:04 Uhr In der Lenzener Straße in Perleberg entstehen derzeit 25 neue Straßenlaternen. Foto: Renè Hill up-down up-down

In der Lenzener Straße in Perleberg entstehen derzeit 25 neue Lichtmasten. Auch am Polloweg werden die Straßenlampen erneuert. Dort gibt es künftig adaptives Licht.