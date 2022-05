Der Perleberger Senf wird neben vielen anderen regionalen Produkten am Sonntag angeboten. FOTO: Hanno Taufenbach Markt der regionalen Produkte Testen Sie selbst: So schmeckt die Prignitz Von Renè Hill | 19.05.2022, 11:37 Uhr

Regionale Produkte bestimmen am Sonntag das Angebot auf dem Großen Markt. Und so lädt die Stadt unter dem Slogan „Einen Tag Grüne Woche in der Rolandstadt“ nach Perleberg ein.