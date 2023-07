Für ihre Tattoos fertigt Jasmin Tusche Vorzeichnungen auf dem Tablet an. Foto: Caroline Hähnel up-down up-down Neue Nutzung für renovierte Gerberei Neues Tattoo-Studio in Perleberg: Bei Jasmin Tusche dreht sich alles um die Kunst Von Caroline Hähnel | 13.07.2023, 11:59 Uhr

Jasmin Tusche eröffnet in einer renovierten Gerberei in Perleberg ihr Tattoo-Studio In noMINE artis. Im Gespräch erzählt sie, wie es dazu kam und was ihre Arbeit mit der Pfötchenhilfe und der Kunst des Barock verbindet.