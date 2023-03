Ali Mohamad freut sich, im Perleberger Barbershop Kunden wie Eric Trebus begrüßen zu können. Trebus war bisher Stammkunde im Wittenberger Barbershop. Foto: Renè Hill up-down up-down Perleberger Geschäftswelt Stammkunden wechseln in den Perleberger Barbershop Von Renè Hill | 20.03.2023, 17:11 Uhr

Seit Montag gibt es auch in Perleberg einen Barbershop. Mahmoud Mohamad hat seinen dritten Shop in der Prignitz eröffnet. Gleich mit der Eröffnung sind die Kunden gekommen, nutzten das neue Angebot in der Altstadt.