Auf vielen Dörfern fehlen Ortsvorsteher, Foto: Renè Hill
Kommentar Das Wahlgesetz muss auf den Prüfstand
Meinung – Renè Hill | 23.09.2022, 14:42 Uhr

Wer in der Stadtverwaltung arbeitet, kann nicht gleichzeitig Ortsvorsteher sein. So legt es das Wahlgesetz in Brandenburg fest. Perleberg hat dagegen verstoßen. Doch ist diese Regel erforderlich? Eine Diskussion beginnt.