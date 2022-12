Die Uhr am Gymnasium zeigt jetzt wieder die richtige Zeit an. Foto: Philipp Falkenhagen up-down up-down Gottfried-Arnold-Gymnasium Perleberg Den Gymnasiasten wird wieder die Stunde geschlagen Von Renè Hill | 23.12.2022, 10:41 Uhr

Viele Jahre zeigte die Uhr am Haus 2 des Gottfried-Arnold-Gymnasiums in Perleberg 10.55 Uhr an. Jetzt wurde sie repariert.