Der Geruch von Cannabis im Hausflur führte Polizeibeamte in Perleberg zu einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus. Sie klingelten am späten Mittwochabend an der Tür des Wohnungsinhabers in der Wittenberger Straße. Dieser hatte mit zwei weiteren Personen einen Joint geraucht.

Ein Tütchen mit Cannabis wurde gefunden und sichergestellt. Eine Strafanzeige wegen des Besitzes von Betäubungsmitteln wurde aufgenommen.