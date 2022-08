Seit 1866 gibt es in Perleberg Stadtgas. FOTO: Patrick Pleul up-down up-down So kam das Gas nach Perleberg Vor 156 Jahren endete die Zeit des Schlummerlichts Von Renè Hill | 08.08.2022, 15:49 Uhr

Das Thema Gas ist gegenwärtig in aller Munde. Durch politische Auseinandersetzungen steigen die Gaspreise, kommt nicht die volle Liefermenge aus Russland an. Doch wie fing einst alles mit dem Gas in der Region an?