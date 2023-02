Hier beginnen demnächst die Bauarbeiten. Neben der Unterfangung für das Hauptgebäude werden Pfahlbohrungen für den Zwischenbau durchgeführt. Foto: Renè Hill up-down up-down Bauarbeiten Großer Markt 10 Perleberger Schuhstraße wird für zwei Jahre gesperrt Von Renè Hill | 16.02.2023, 16:51 Uhr

Die Bauarbeiten am Großen Markt 10 beginnen am 6. März. Sie bringen zweijährige Verkehrseinschränkungen auf dem Großen Markt und in der Schuhstraße mit sich.