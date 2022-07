Auch für das 24. Oldtimertreffen gibt es eine eigene Plakette. FOTO: Oldtimerfreunde Perleberg up-down up-down Oldtimertreffen in Perleberg Motorräder aus Zschopau stehen im Mittelpunkt der Sonderausstellung Von Renè Hill | 04.07.2022, 15:02 Uhr

Traditionell am zweiten Juli-Wochenende laden die Oldtimerfreunde Perleberg zu ihrem Oldtimertreffen mit Teilemarkt in die Rolandstadt ein. Am 9. Juli ist es wieder soweit.