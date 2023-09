Bayerisches Flair in der Rolandstadt: Am Freitag fand auf dem weiß-blau geschmückten Schuhmarkt zum zweiten Mal das Perleberger Oktoberfest statt. Einen ganzen Nachmittag und Abend lang erklangen dort typische Wiesen-Hits, gab es Stände mit Leberkäse, Weißwurst, Knödeln und natürlich Bier.

„Ozapft is!“, hieß es stilecht zum Auftakt um 16 Uhr. Bürgermeister Axel Schmidt zapfte das erste Bier frisch vom Fass und eröffnete damit das Oktoberfest gemeinsam mit Janine Roder, der Vorsitzenden der City-Initiative, die das Fest in Kooperation mit der Stadt organisiert hatte.

Händler hatten beim Oktoberfest bis in den Abend hinein geöffnet

Auch die Bäckerstraße war mit einbezogen. So hatten die Händler bis in den Abend hinein geöffnet und präsentierten vor ihren in den bayerischen Landesfarben dekorierten Geschäften kleine Stände mit Brezen und verschiedenen Biersorten, die man in kleinen Bechern verkosten konnte.

Matti, Special Guest-Koch im „Knödelclub", verwöhnte die Oktoberfestbesucher in Perleberg mit Südtiroler Strauben mit Preiselbeermarmelade.

Bei den Perlebergern kam das Fest wie bereits bei der Premiere im vergangenen Jahr gut an. War der Zustrom zu Beginn noch verhalten, wurde es gegen Abend trotz eher kühler Temperatur richtig voll auf dem Schuhmarkt. Die Bierbänke in der Mitte des Platzes waren stets voll besetzt.

Wiesen-Musik sorgte für Stimmung auf dem Schuhmarkt

Für Stimmung sorgten zuerst die Löcknitztaler Musikanten und ab 20 Uhr DJ NikNight, der zu bunter Disco-Beleuchtung intensive Beats auflegte. Einige Paare nutzten die Gelegenheit, um vor der Bühne auf dem Schuhmarkt zu tanzen.

Janine Roder, Vorsitzende der City-Initiative Perleberg, und Bürgermeister Axel Schmidt eröffneten gemeinsam das Oktoberfest in der Rolandstadt.

Begehrt war insbesondere in den späteren Stunden der Hau-den-Lukas, bei dem die Perleberger und ihre Gäste ihre Muskelkraft unter Beweis stellen konnten. Auch der Abiturjahrgang des Gottfried-Arnold-Gymnasiums war mit einem Stand vertreten und sammelte für den Abiball 2024.

Bierverkostung kam bei den Perlebergern gut an

Einen der Höhepunkte des Perleberger Oktoberfestes bildete bereits am Nachmittag der Auftritt der Tanzgruppe Minifunken des KCK Karstädt in rot-weiß karierten Dirndln und Trachtenhüten, der beim Publikum für viel Begeisterung sorgte, so dass die Mädchen noch eine Zugabe nachlieferten.

Auch die Bierverkostung vor den Läden der Innenstadt-Händler kam bei den Festgästen gut an. „Das ist eine gute Idee“, fanden die Perleberger Andrea Rufledt und Thomas Bartels, die gerade ein Weißbier in ihren Bechern hatten.

Perleberger kamen in original bayerischer Tracht zum Oktoberfest

Bartels war in original bayerischer Tracht mit Lederhose und Janker gekommen. „Die habe ich in Füssen gekauft und nutze jetzt die Gelegenheit, sie erstmals anzuziehen“, berichtete er.

Thomas Bartels (l.) und David Dreker hatten für das Oktoberfest ihre Lederhosen aus dem Schrank geholt.

In Tracht erschienen waren auch die beiden Perlebergerinnen Christiane Lodwig und Maren Stary-Pey mit ihren Töchtern Tessa und Vivette. „Wir waren letztes Jahr auch schon hier“, erzählte Christiane Lodwig. „Es ist schön, endlich ist mal ein bisschen Belebung hier“, ergänzte Maren Stary-Pey. „Wir müssen ja dafür sorgen, dass auch mal Leute von außen in unsere Stadt kommen.“

Diese Oktoberfest-Besucher hatten die schönsten Trachten

Alle vier hatten für das Fest ihre Dirndl aus dem Schrank geholt, Tessa und Vivette gewannen mit ihren Outfits den dritten Preis beim Trachten-Wettbewerb, dessen Sieger am Abend gekürt wurden.

Den ersten Platz belegte Karin Fenske, die allerdings zur Prämierung nicht zugegen war, so dass ihr Preis nun im Café Deko Perle bei Janine Roder auf sie wartet. Den zweiten Preis sicherte sich Viola Bade in einer Kombination aus Dirndl und Hut.

Bürgermeister Axel Schmidt zeigte sich sehr zufrieden mit dem Oktoberfest 2023: „Ich bin froh, dass die City Initiative es wieder unterstützt hat. Und ich bin begeistert, dass es mehr Händler sind als letztes Jahr und auch die Einzelhändler wieder mit dabei sind.“

Ziel des Perleberger Oktoberfestes sei es, den Zusammenhalt in der Innenstadt zu fördern und diese zu beleben. „Der Schuhmarkt ist ja sonst eher ein Parkplatz und die Leute sehen heute, was wir hier für einen schönen Platz haben“, so Schmidt. Außerdem solle mit der Veranstaltung auf die Bedeutung der Einzelhändler hingewiesen werden.