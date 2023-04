Perlebergs Bürgermeister Axel Schmidt (l.) gratuliert Tedi-Bezirksleiter Christopher Harthun (r.) zur Eröffnung der Filiale in der Ritterstraße 65. Foto: Caroline Hähnel up-down up-down Einkaufen in Perleberg Tedi-Markt in der Ritterstraße öffnet seine Pforten Von Caroline Hähnel | 18.04.2023, 11:12 Uhr

In Perleberg hat heute früh die neue Tedi-Filiale in der Ritterstraße eröffnet. Kunden warteten am Morgen bereits vor der Tür. Manche kommen sogar aus Mecklenburg-Vorpommern.