Jubiläumsbaby in der Prignitz Noah heißt das 200. Baby im Kreiskrankenhaus Prignitz Von Renè Hill | 15.08.2023, 17:21 Uhr Constantin Siminovici und Laura Bohar mit ihrem Sohn Noah. Foto: Kreiskrankenhaus Prignitz up-down up-down

Am 12. August um 2.50 Uhr erblickte der Sohn von Laura Bohar und Constantin Siminovici das Licht der Welt. Es war die 200. Geburt in diesem Jahr in der Perleberger Geburtsklinik.