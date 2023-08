Tattoo-Studio eröffnet Er tätowiert in Perleberg für den Tierschutz Von Caroline Hähnel | 07.08.2023, 10:15 Uhr „Tiere sind die besseren Menschen“, sagt Tätowierer Kreutz, der sich aktiv für den Tierschutz einsetzt. Foto: Caroline Hähnel up-down up-down

Tätowierer Kreutz hat in der Perleberger Bäckerstraße das Tattoo-Studio „Gottes Farben, Teufels Handwerk“ eröffnet. Im Gespräch erzählt er, was ihn an seinem Beruf fasziniert und warum er für den Tierschutz tätowiert.