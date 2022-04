Roy Hartung ist froh über die Entscheidung, den Imbiss „Liebling“ in Perleberg aufzumachen. FOTO: Caroline Hähnel Imbiss „Liebling“ in Perleberg Ein regionaler und gesunder Mittagstisch - auch zum Mitnehmen Von Caroline Hähnel | 20.04.2022, 10:59 Uhr

Der neue Imbiss „Liebling“ hat sich in Perleberg mittlerweile gut etabliert, die Kunden nehmen den Mittagstisch an, der sich an Regionalität und gesunder Ernährung orientiert.