Entscheidung in Perleberg Mehrheit für Festplatz als Standort der neuen Feuerwache Von Renè Hill | 13.05.2022, 14:11 Uhr

Es blieb spannend bis zum Schluss. In der Stadtverordnetenversammlung am Donnerstagabend fiel in einer namentlichen Abstimmung dann die Entscheidung: Auf dem Festplatz kann die Feuerwache gebaut werden.