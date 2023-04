Die neue Sammelschließanlage am Perleberger Bahnhof wurde eingeweiht. Hier haben die Bürger nun die Möglichkeit, ihre Fahrräder abzustellen und bei Bedarf auch einzuschließen. Foto: Caroline Hähnel up-down up-down Neue Bike & Ride-Anlage eingeweiht Neues Angebot für Pendler: Am Bahnhof in Perleberg stehen Fahrräder jetzt sicherer Von Caroline Hähnel | 28.04.2023, 16:29 Uhr

Bahnfahrer, die in Perleberg ihr Fahrrad am Bahnhof abstellen möchten, können sich über 60 neue Stellplätze freuen. Das Besondere an der Anlage: Über eine App sind Plätze in einem abschließbaren Bereich buchbar. So funktioniert das neue Angegot.