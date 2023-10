Kreismusikschule Prignitz Nach Mexiko und Spanien unterrichtet Laila Kannina Rozenbaha jetzt in der Prignitz Von Renè Hill | 04.10.2023, 10:23 Uhr Laila Kannina Rozenbaha unterrichtet Cello. Foto: Renè Hill up-down up-down

Seit dem Schuljahresbeginn unterrichtet Laila Kannina Rozenbaha an der Kreismusikschule Prignitz. Sie ist aus der großen Welt in die Provinz gekommen. So blickt sie auf ihr Leben zurück und beschreibt erste Eindrücke der neuen Heimat.