Brandenburgs Ministerin für Soziales, Gesundheit, Integration und Verbraucherschutz Ursula Nonnemacher (Bündnis 90/Die Grünen) ist am Dienstag mit dem Kabinett vor Ort. Bevor es zur großen Runde mit dem Landrat kommt, ist jeder Minister in seinem Ressort unterwegs.

„Ich habe mich dabei für das Thema „Zivilgesellschaft und Geflüchtete“ entschieden“, so die Ministerin auf dem Pfarrhof der Sankt-Jacobi-Gemeinde. Hier hat sie sich mit Vertretern der Ehrenamtsinitiative „Perleberg hilft“ getroffen.

Wie läuft es vor Ort, wie läuft es in Perleberg?

Nonnemacher will sich selbst ein Bild davon machen, wie sich die Situation vor Ort darstellt. Sie bedrücken die täglichen Nachrichten, dass alles überbelastet und wie schlimm die Situation mit den Flüchtlingen sei.

Doch bei den Reisen durchs Land stelle sie ein ganz anderes Bild fest. Deshalb will sie in Perleberg mit der Initiative ins Gespräch kommen und hören, wie es vor Ort läuft. Dabei ermutigt sie die Anwesenden, die Probleme zu benennen, die sie hier haben.

Ein Problem benennt gleich Irena Halun. Die Ukrainerin ist vor eineinhalb Jahren aus Lwiw nach Perleberg gekommen. Kritik übt sie an den Wohnungsunternehmen, insbesondere an der GWG, in der Rolandstadt. „Sie geben keine Wohnungen mehr an Ukrainer trotz Leerstand“, sagt sie.

Diskrepanz zwischen Einheimischen und Zugewanderten

Pfarrerin Verena Mittermaier ergänzt: „Der Landkreis versucht, jetzt schon Platz zu schaffen für Flüchtlinge, die noch kommen, so dass diese Wohnungen freigehalten werden.“ Sie weiß aber auch, dass die GWG voraussetzt, dass die Mieter den Mietvertrag verstehen müssen, den sie unterschreiben.

Doch das soll nicht der wahre Grund sein, sagt Christiane Berger-Fiebig. „Die Deutschen wollen nicht zwischen den Fremden wohnen“, hat sie erfahren. „Hier muss sich mental etwas ändern in der Bevölkerung. Im Augenblick brauchen die Zugewanderten Hilfe.“

Das sei das Problem, dass der Landkreis Zugewanderte von Beginn an nicht in Gemeinschaftsunterkünften unterbringe, sondern in Wohnungen, so Kathrin Schmidt vom Jugendmigrationsdienst EvaMigrA. Dieses Problem müsse mit einem Sozialarbeiter vor Ort gelöst werden.

Seit langem fordert „Perleberg hilft“, ein Quartiermanagement für den Stadtteil Perleberg Ost zu schaffen. „Der ist dann Ansprechpartner für alle Bewohner, zeigt Verständnis für alle Seiten und hilft bei der Lösung der Probleme“, beschreibt Superintendentin Eva-Maria Menard die Aufgabe.

Nonnemacher nimmt Probleme mit zur Runde beim Landrat

Hier hakt Nonnemacher ein. Wenn es hier keine Gemeinschaftsunterkünfte gebe, könnten doch die hier geplanten Stellen der Migrationssozialarbeit eingesetzt werden. Zwar sei das Quartiersmanagement eine kommunale Aufgabe, doch aus ihrer Sicht eine Möglichkeit. Sie will beide Themen in der Landratsrunde ansprechen.

Die Ministerin erfährt von den beiden Ukrainerinnen Karyna Bohorodova und Irena Halun sehr viel über das Engagement von „Perleberg hilft“. „Das hier sind ganz besondere Menschen“, sagt Halun. „Sie haben uns so viel geholfen.“ Sie berichtet von der Unterstützung bei der Wohnungssuche und vor allem bei der Einrichtung. „Wir sind hier mit fast nichts angekommen und sie bringen uns Möbel, Geschirr, Kleidung und andere wichtige Sachen für den Haushalt.“

Wichtig sei auch der Austausch untereinander, sagt sie und begrüßt, dass es fast von Beginn an das wöchentliche Treffen am Freitagnachmittag gibt. Inzwischen findet es in der katholischen Gemeinde Perleberg statt. Hier gebe es nicht nur Kaffee und Kuchen, sondern auch Neuigkeiten.

Dankbar für dieses Treffen

„Wie gut, dass uns mal einer zuhört!“ Dieses Fazit ziehen die ehrenamtlichen Helfer der Initiative. Fast zwei Stunden hatte sich Ursula Nonnemacher Zeit genommen. „Es ist schön, konkret über Erfahrungen und Probleme sprechen zu können“, so Verena Mittermaier abschließend.

