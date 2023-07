Für ein Käffchen am späten Nachmittag sollte man sich in Perleberg eher nicht verabreden. Foto: Angelika Warmuth up-down up-down Marktfrau Helma So vergeht einem die Lust auf ein Käffchen in Perleberg Eine Kolumne von Hanno Taufenbach | 19.07.2023, 14:19 Uhr

Sommer, Sonne, Käffchen. Aber nicht in Perleberg. Zumindest kein Käffchen am späten Nachmittag. Marktfrau Helma schildert ihre Erlebnisse über die Gastlichkeit in der Kreisstadt.