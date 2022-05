Landwirt Mario Schulz will Prignitzer Landrat werden. FOTO: privat Landratswahl Prignitz „Ich lehne den Fraktionszwang ab“ Von Hanno Taufenbach | 03.05.2022, 10:27 Uhr

Der 56-jährige Landwirt Mario Schulz will Prignitzer Landrat werden. Er ist Mitglied der als rechtsextrem geltenden Partei der III. Weg, tritt aber als Einzelkandidat an. Er spricht sich gegen einen Fraktionszwang im Kreistag aus und bietet allen Parteien eine Zusammenarbeit an.