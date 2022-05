Maik Tesch tritt als Einzelbewerber zur Landratswahl am Sonntag an. FOTO: privat Landratswahl Prignitz „Kräftigen frischen Wind in die Verwaltung bringen“ Von Hanno Taufenbach | 04.05.2022, 11:46 Uhr

Fünf Kandidaten wollen am Sonntag Landrat in der Prignitz werden. Vier Kandidaten sprachen im Interview mit unserer Zeitung über ihre Ziele und Motivation. Maik Tesch hat ein Interview abgelehnt. Der 44-Jährige fasste seine Ziele in einer Pressemitteilung zusammen.