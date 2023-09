Lotte Lehmann Akademie 2023 Open Air-Gala in Perleberg: Wenn die Sopranistin im Oldtimer zur Bühne kommt Von Caroline Hähnel | 03.09.2023, 12:36 Uhr Ein Oldtimer aus dem Perleberger Museum diente als perfekte Kulisse auf der Open Air-Gala der Lotte Lehmann Akademie. Foto: Hanno Taufenbach up-down up-down

Erstmals gab es am Samstag eine Open Air-Gala der Lotte Lehmann Akademie mit großem Orchester auf Perlebergs Großem Markt. Mit dabei war so manche Überraschung. Das haben die Besucher erlebt und so sind ihre Reaktionen.