Polizeieinsatz Perleberg Leiche in der Stepenitz geborgen: Identität des Toten geklärt Von Oguz Calli | 22.10.2022, 15:57 Uhr

In der Stepenitz in Perleberg wurde am Samstag eine Leiche geborgen. Spaziergänger entdeckten sie und meldete es der Polizei. Die Kriminalpolizei ermittelt. Mittlerweile konnte die Identität geklärt werden.